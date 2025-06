Momenti di terrore nel pomeriggio di ieri in un negozio di ortofrutta del centro cittadino di Campagna, dove due malviventi hanno fatto irruzione per mettere a segno una rapina. Durante il colpo, uno dei due rapinatori ha accoltellato il titolare dell’attività durante una colluttazione.

Secondo una prima ricostruzione, i banditi hanno fatto ingresso nell’esercizio commerciale con l’intento di sottrarre l’incasso. Il fruttivendolo ha tentato di opporsi, ingaggiando una breve colluttazione, ma uno dei rapinatori ha estratto un coltello colpendo l’uomo all’addome.

Il commerciante, immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e le sue condizioni sono in miglioramento.

I rapinatori sono riusciti a fuggire con il denaro. I carabinieri della compagnia di Eboli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno, hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare i responsabili. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i commercianti locali, che tornano a chiedere maggiori controlli e sicurezza.