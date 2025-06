Una 27enne è stata rapinata in pieno giorno lungo via Scafati, nel comune di Santa Maria la Carità, mentre rientrava a casa. Due uomini a bordo di uno scooter l’hanno seguita e poi aggredita: uno dei due le ha strappato la collanina dal collo, facendola cadere rovinosamente sull’asfalto.

La vittima ha battuto la testa: punti di sutura e ferite lievi

Durante la caduta, la giovane ha battuto violentemente la testa, riportando una ferita che ha richiesto 5 punti di sutura. Le lesioni sono giudicate guaribili in sei giorni. Nonostante il trauma, è riuscita a chiamare il 112 e chiedere aiuto.

Indagini lampo dei Carabinieri: due arresti

L’intervento dei Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, con il supporto dei colleghi della compagnia oplontina, ha permesso in breve tempo di ricostruire il percorso dei malviventi. Grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza, i militari sono riusciti a rintracciare lo scooter utilizzato per la rapina e gli abiti indossati al momento del colpo.

Arrestato Francesco Formisano, 61 anni

L’autore materiale dello scippo, identificato in Francesco Formisano, 61 anni, è arrestato con l’accusa di rapina impropria. Il suo complice, un 56enne, è invece sottoposto a fermo come indiziato di delitto, anch’egli per rapina.

Sicurezza in città sotto osservazione

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che chiedono maggiori controlli e sicurezza nelle vie cittadine. La prontezza della vittima e il rapido intervento delle forze dell’ordine hanno però evitato conseguenze più gravi e portato a un risultato investigativo immediato.