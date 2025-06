Una spiaggia da riscoprire e valorizzare: quella di San Giovanni a Teduccio, nell’area orientale di Napoli, è stata al centro di una significativa iniziativa ambientale e sociale. In occasione delle celebrazioni di San Giovanni, patrono del quartiere, si è svolta ieri una grande operazione di pulizia dell’arenile e dei fondali, che ha coinvolto oltre 200 volontari.

L’evento, intitolato “Pulizia della spiaggia dell’Industria e dei fondali adiacenti”, è stato promosso dalla nascente Delegazione della Lega Navale Italiana di San Giovanni e dagli Scugnizzi a vela, con il coordinamento di Stefano Lanfranco, presidente della delegazione. L’iniziativa è parte integrante della rassegna “Giugno Giovani 2025”, promossa dal Comune di Napoli per favorire il protagonismo giovanile e il legame con il territorio.

Un grande gesto collettivo per l’ambiente

Muniti di guanti, pale, secchi e rastrelli, i partecipanti hanno raccolto circa 15 quintali di rifiuti, poi trasportati verso le isole ecologiche grazie alla collaborazione con Asia Napoli. L’intervento si è concentrato in particolare sul tratto di costa adiacente all’impianto ABC Napoli, comprendendo anche i fondali marini, grazie alla partecipazione dei nuclei subacquei dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, coordinati dai marescialli Bucalo e Venditti.

Numerose le realtà coinvolte, tra cui Abc Napoli, Sapna, Marevivo, Plastic Free, Aics, Protezione Civile di Sant’Erasmo e diversi imprenditori locali, tra cui Mulino Caputo, che hanno offerto il loro sostegno per la riuscita dell’iniziativa.

Un momento di comunità e rinascita urbana

La giornata non è stata solo un’occasione di volontariato ambientale, ma anche un forte momento di civismo, spiritualità e coesione sociale. Oggi, infatti, la due giorni si concluderà con un simbolico omaggio al Santo Patrono: la statua di San Giovanni, custodita negli abissi, sarà riportata a terra dopo un’attenta pulizia, in un gesto carico di significato.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, presente all’evento, ha voluto sottolineare l’importanza di questo progetto di valorizzazione:

«Stiamo accudendo questa spiaggia insieme al Comune, all’Abc, alla Sapna e a tante associazioni locali. C’è una grande voglia di renderla più bella, di restituirla alla città. Con noi ci sono amici che hanno permesso di riscoprire la bellezza di questo specchio d’acqua e dell’intera costa di San Giovanni».

Uno sguardo al futuro

In attesa dei futuri interventi di bonifica e riqualificazione dell’area, iniziative come questa rappresentano un primo passo concreto verso una trasformazione positiva del litorale orientale di Napoli. Coinvolgere i cittadini nella cura del territorio, infatti, non solo migliora l’ambiente, ma rafforza il senso di appartenenza e la speranza di un futuro sostenibile e partecipato.