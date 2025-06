Paura a Soccavo, dove nella notte si sono verificati quattro incendi nel giro di poche ore. Le fiamme, divampate in diversi punti del quartiere, fanno ipotizzare una possibile matrice dolosa. I carabinieri della compagnia di Bagnoli e il nucleo radiomobile di Napoli sono impegnati nelle indagini per risalire agli autori.

Incendi a catena: colpiti cassonetti, scooter e un’auto

Il primo allarme è scattato in via Stanislao Manna, dove alcune campane per la raccolta differenziata sono andate in fiamme. Poco dopo, un altro rogo ha interessato dei cassonetti in via Nerva. In entrambi i casi, gli inquirenti non escludono l’origine dolosa.

Verso le 4 del mattino, un nuovo episodio: in via Giustiniano, un incendio ha parzialmente danneggiato uno scooter, intestato a un uomo di 60 anni, incensurato. Solo pochi minuti più tardi, nella stessa via all’incrocio con via Pigna, un altro rogo ha colpito una Fiat Panda, danneggiandone la parte anteriore. Il veicolo appartiene a una donna di 44 anni, anch’essa incensurata.

Indagini in corso: ipotesi piromani

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica degli incendi e accertare se si tratti di azioni coordinate. L’ipotesi principale è quella di un’azione dolosa da parte di piromani, ma tutte le piste restano aperte.

Intanto, cresce la preoccupazione tra i residenti del quartiere, che chiedono più sicurezza e vigilanza notturna.