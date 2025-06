Il 23 maggio 2025 è entrato nella storia del calcio partenopeo: il Napoli ha conquistato il quarto scudetto della sua storia, battendo l’Inter in una corsa entusiasmante decisa per un solo punto di distacco. Un campionato combattuto fino all’ultima giornata, che ha regalato agli azzurri e alla città un nuovo trionfo indimenticabile.

Biglietti speciali ANM per celebrare i campioni d’Italia

Come già avvenuto nel 2023 in occasione del terzo tricolore, anche quest’anno l’ANM (Azienda Napoletana Mobilità) ha deciso di celebrare il successo sportivo del Napoli con una speciale edizione dei biglietti commemorativi, dedicati ai campioni d’Italia.

Ad annunciare l’iniziativa è stato l’assessore Edoardo Cosenza, titolare della delega alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, attraverso un post ufficiale:

“Come due anni fa, anche stavolta ANM onorerà il successo degli azzurri con l’emissione dei biglietti celebrativi. Un modo simbolico per rendere omaggio a una squadra che ha fatto impazzire di gioia un’intera città.”

I biglietti celebrativi saranno presto disponibili alla vendita nei consueti punti autorizzati. Oggetti da collezione per i tifosi, ma anche un ricordo tangibile di un’impresa sportiva che ha unito ancora una volta Napoli nel nome della passione azzurra.

Una festa che attraversa la città

Il quarto scudetto non è solo una vittoria sportiva, ma un evento sociale e culturale che ha trasformato Napoli in un enorme stadio a cielo aperto. Striscioni, fuochi d’artificio, cori e bandiere colorano ogni quartiere, testimoniando l’entusiasmo incontenibile di una città che vive il calcio con un’intensità unica.