Un lungo weekend all’insegna dell’ambiente si è appena concluso in Campania grazie all’iniziativa di Plastic Free Onlus, che ha organizzato una serie di appuntamenti in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente (5 giugno) e della Giornata degli Oceani (8 giugno). Le attività, distribuite su tre giorni, hanno visto la partecipazione attiva di 309 volontari, impegnati in 12 clean up ambientali e momenti di sensibilizzazione.

Oltre 450 kg di rifiuti raccolti in tutta la regione

Il bilancio è estremamente positivo: 454,50 kg di plastica e rifiuti abbandonati sono stati rimossi da spiagge, parchi e aree urbane. Un’azione concreta contro l’inquinamento da plastica, che ha coinvolto anche oltre 360 cittadini e studenti, contribuendo a diffondere maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità e della tutela ambientale.

I comuni coinvolti e le attività svolte

Le iniziative hanno interessato numerosi comuni della Campania: da Pozzuoli a Somma Vesuviana, da Napoli a Casamicciola Terme, fino a Eboli, Palma Campania, Cesa, Succivo, Quarto e Pomigliano d’Arco. In ciascuna località, i volontari hanno collaborato con scuole, associazioni e cittadini per restituire decoro e pulizia a spazi pubblici troppo spesso trascurati.

Educazione ambientale al centro dell’iniziativa

Oltre alla raccolta dei rifiuti, l’educazione ambientale è stata uno dei pilastri del weekend. In diverse tappe, sono organizzati incontri nelle scuole e momenti formativi rivolti alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sostenibili e ridurre l’uso della plastica monouso.

“Nonostante il caldo torrido di questo weekend, diverse sono state le iniziative campane che hanno visto impegnati tanti volontari e tanti ragazzi – ha commentato Silvana Cantone, vicereferente regionale Campania di Plastic Free –. Ci muoviamo a tutto campo, coinvolgendo la società civile, il mondo dello sport e l’associazionismo, ma puntiamo soprattutto a sensibilizzare le giovani generazioni”.

Una regione in prima linea contro l’inquinamento

La Campania si conferma tra le regioni italiane più attive nel contrasto all’inquinamento e nella lotta alla plastica. A conferma di questo impegno, lo scorso 28 maggio è firmato un protocollo d’intesa tra il Consiglio Regionale della Campania e Plastic Free Onlus. Un traguardo importante, che vede la Campania come prima Regione in Italia a sottoscrivere un accordo ufficiale con l’organizzazione, aprendo la strada a una collaborazione strategica tra istituzioni e volontariato per favorire la transizione ecologica.