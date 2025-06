Proseguono i disagi per i pendolari della Circumvesuviana. L’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha comunicato che, a causa del persistere di problemi tecnici, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di San Valentino e Sarno è interrotta a partire dalle ore 17 di oggi.

Problemi tecnici da due giorni

Già nella giornata di ieri erano stati registrati malfunzionamenti lungo la stessa tratta, tanto da richiedere la sospensione temporanea del servizio ferroviario. Tuttavia, nonostante gli interventi tecnici, la situazione non è rientrata nella norma. Anzi, i disagi si sono protratti anche nella mattinata odierna, culminando nella sospensione totale del servizio nel pomeriggio.

Servizio sostitutivo su gomma attivo

Nel frattempo, l’EAV ha attivato un servizio di bus sostitutivi per garantire comunque la mobilità degli utenti. I punti di fermata dei pullman sostitutivi sono consultabili sul sito ufficiale dell’azienda all’indirizzo www.eavsrl.it

Disagi per i pendolari

Il blocco della tratta ha causato notevoli disagi soprattutto per i lavoratori e gli studenti che quotidianamente utilizzano la linea per spostarsi. In attesa della risoluzione definitiva del guasto, l’invito dell’EAV è quello di consultare costantemente il sito e i canali ufficiali per ricevere aggiornamenti in tempo reale.