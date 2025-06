La circolazione ferroviaria sulla linea Circumvesuviana interrotta in direzione Napoli a causa di un principio di incendio sviluppatosi nei pressi dei binari, in prossimità della stazione di Ercolano. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno (EAV), che in una nota ufficiale informa:

«Causa principio di incendio nei pressi della stazione di Ercolano, la circolazione ferroviaria delle corse pari (in direzione Napoli) è momentaneamente interrotta, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco».

Traffico ferroviario sospeso in attesa dei soccorsi

Il rogo si sarebbe sviluppato a ridosso dei binari, rendendo necessaria l’interruzione precauzionale del servizio. I vigili del fuoco sono immediatamente allertati e stanno operando per mettere in sicurezza l’area.

Al momento non si registrano feriti, ma l’interruzione sta causando disagi ai pendolari diretti verso il capoluogo partenopeo, in particolare nelle ore di maggiore affluenza.