Ha aggredito la propria compagna colpendola ripetutamente, anche quando era già a terra. Con l’accusa di lesioni personali gravi, i Carabinieri della stazione di Piano di Sorrento hanno arrestato un uomo di 38 anni, cittadino bosniaco, in vacanza in Costiera insieme alla vittima.

Il grave episodio si è consumato nella notte tra sabato e domenica, quando un tassista ha allertato il 112 dopo aver assistito alla scena. Secondo la ricostruzione dei militari, la coppia stava rientrando in albergo a bordo del taxi quando, per motivi ancora da chiarire, l’uomo avrebbe iniziato a colpire la donna. Una volta scesi dal veicolo, l’aggressione sarebbe proseguita sotto gli occhi increduli del conducente.

I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente nell’hotel indicato, riuscendo a bloccare l’aggressore sul posto. La vittima, in evidente stato di shock, è stata ascoltata in caserma con l’ausilio di un traduttore. Ha rifiutato il ricovero in ospedale e ha dichiarato che non ci sarebbero stati episodi precedenti di violenza.

L’uomo è stato trattenuto in stato di arresto e sarà sottoposto a ulteriori accertamenti giudiziari. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione l’accaduto e verificare eventuali precedenti.