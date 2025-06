Arresto a Villaricca, in provincia di Napoli: un giovane di 24 anni, incensurato e apparentemente insospettabile, è stato sorpreso dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano con una pistola carica nascosta sotto il volante della sua auto.

L’arresto durante i controlli in corso Italia

Intorno alle ore 22, durante un posto di controllo lungo corso Italia, i militari hanno fermato l’auto del 24enne. Il comportamento nervoso del giovane ha subito insospettito gli agenti, che hanno deciso di procedere con una perquisizione accurata del veicolo.

Proprio sotto la plancia del volante, a portata immediata del conducente, è rinvenuta una pistola Beretta calibro 6.35 completa di caricatore e sette colpi inseriti. L’arma è risultata rubata nel 2017 e sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificarne l’eventuale impiego in atti criminali.

Il ragazzo, nonostante l’assenza di precedenti penali, è arrestato con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco e trasferito in carcere. Non ha rilasciato dichiarazioni agli inquirenti.

Controlli intensificati anche nella zona rossa di Giugliano

Nella stessa serata, i Carabinieri hanno intensificato le operazioni di controllo anche nella zona rossa di Giugliano, in particolare in piazza Gramsci e in via Antonio Labriola. In collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) e l’ASL Napoli 2 Nord, sono state ispezionate diverse attività commerciali.

Sanzioni e denunce:

Denunciati i titolari di una caffetteria e una cornetteria per violazioni alle normative.

Sanzioni amministrative elevate per un totale di 15.000 euro.