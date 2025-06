Il Governo Meloni introduce una nuova misura a sostegno delle madri lavoratrici: un bonus da 480 euro annui destinato alle donne con due figli a carico, con l’obiettivo di ampliare il welfare familiare e incentivare la natalità.

A chi spetta il nuovo bonus mamme

Annunciato dal Ministro del Lavoro Marina Calderone al termine del Consiglio dei Ministri, il provvedimento prevede un contributo di 40 euro mensili per le lavoratrici madri con due figli, riconosciuto fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

A differenza delle misure precedenti, riservate solo alle famiglie con tre o più figli, il nuovo incentivo estende la platea delle beneficiarie, includendo anche chi ha solo due figli a carico.

Modalità di erogazione: 480 euro netti a dicembre

Il bonus sarà erogato in un’unica soluzione nel mese di dicembre, pari a 480 euro netti. La somma non sarà soggetta a prelievi fiscali o contributivi, garantendo così un incremento effettivo in busta paga.

La scelta di concentrare l’erogazione nel mese di dicembre appare strategica: il Governo mira a fornire un sostegno concreto alle famiglie in uno dei periodi dell’anno più onerosi dal punto di vista economico, ovvero quello delle festività natalizie.

Rifinanziamento della misura: da 300 a 480 milioni di euro

Per finanziare l’estensione del bonus, il Governo ha incrementato lo stanziamento complessivo da 300 a 480 milioni di euro, con un’integrazione di 180 milioni. L’obiettivo è coprire l’ampliamento della platea e rendere l’incentivo più inclusivo.

Doppio binario: misure distinte per le madri con tre figli

Il ministro Calderone ha chiarito che il nuovo bonus non sostituisce, ma si affianca alle misure già in vigore per le madri con tre o più figli. Per queste lavoratrici, in particolare quelle con contratto a tempo indeterminato, restano attivi gli sgravi contributivi più ampi e strutturali previsti dalla Legge di Bilancio 2025, validi fino al 2026.

Per le madri con contratto a tempo determinato o libere professioniste, invece, è prevista la stessa formula dei 40 euro mensili (480 euro annui), anch’essa erogata a dicembre.