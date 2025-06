Un violento incendio ha distrutto il piano superiore di un’abitazione a due livelli situata in località Gromola, nel comune di Capaccio Paestum. Il rogo è divampato intorno all’ora di pranzo, generandosi all’interno dell’immobile e propagandosi in pochi minuti all’intera zona superiore.

Secondo i primi rilievi effettuati dai vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto, all’origine delle fiamme vi sarebbe un malfunzionamento di un forno elettrico. La presenza di un sottotetto in legno ha favorito il rapido sviluppo dell’incendio, alimentando una densa colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza.

Fortunatamente, i proprietari dell’abitazione sono riusciti a uscire in tempo e a mettersi in salvo, evitando il peggio. Non si registrano feriti né casi di intossicazione, sebbene lo spavento per i residenti sia stato notevole.

L’abitazione ha però riportato danni significativi, soprattutto al piano superiore, completamente devastato dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono protratte per diverse ore.