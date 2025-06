Con l’arrivo dell’estate, l’amministrazione comunale di Torre Annunziata ha annunciato l’avvio di un piano straordinario di interventi per garantire pulizia, decoro urbano e sicurezza lungo le spiagge pubbliche del litorale cittadino. L’iniziativa è frutto della collaborazione con PrimaVera, la società incaricata della gestione dei rifiuti nel comune vesuviano.

Il sindaco Corrado Cuccurullo ha sottolineato l’urgenza di intensificare le attività di manutenzione: “Con l’inizio della stagione balneare il nostro litorale sarà frequentato quotidianamente da centinaia di cittadini. È fondamentale assicurare un ambiente pulito e accogliente”.

Oltre alla manutenzione, particolare attenzione sarà rivolta alla sicurezza dell’area dei lidi, grazie a un potenziamento del presidio della polizia locale, anche in orario serale e nei fine settimana. “Dobbiamo assicurarci che il litorale sia non solo pulito ma anche sicuro”, ha ribadito Cuccurullo, annunciando anche il coordinamento con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio.

Tra le novità più significative figura la conferma dell’utilizzo del Bebot, il drone cingolato alimentato a energia solare, già testato nel 2024 per la pulizia meccanizzata della sabbia. Il presidente di PrimaVera, Eugenio Piscino, ha evidenziato come il dispositivo, acquisito in comodato d’uso dal FLAG (Fisheries Local Action Group), rappresenti un passo in avanti verso una gestione più moderna, autonoma e sostenibile del litorale.

In aggiunta alle tecnologie impiegate, anche le risorse umane verranno rafforzate. Due operatori ecologici, assunti a tempo determinato sulla base della graduatoria del concorso pubblico bandito nel giugno 2024, saranno impiegati per la pulizia quotidiana dell’arenile durante tutta la stagione estiva.