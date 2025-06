Un uomo originario di Napoli è trasferito in carcere dopo aver ripetutamente violato le misure restrittive imposte in seguito a una denuncia per stalking ai danni del fratello. L’uomo, noto come abituale assuntore di sostanze stupefacenti, era stato inizialmente sottoposto all’obbligo di dimora a Formia, ma ha continuato a recarsi a Napoli, nel negozio gestito dal fratello, dove lo minacciava e aggrediva anche davanti ai clienti, chiedendogli denaro con insistenza.

A seguito delle indagini condotte dalla Procura di Napoli, nei mesi scorsi era emessa una misura di divieto di avvicinamento. Tuttavia, l’uomo ha sistematicamente ignorato i provvedimenti, costringendo i magistrati ad aggravare le restrizioni con gli arresti domiciliari a Formia e l’applicazione del braccialetto elettronico.

Nonostante ciò, le violazioni sono proseguite, aggravando ulteriormente la sua posizione. A peggiorare la situazione, anche le minacce rivolte a uno degli agenti di Polizia incaricati dell’esecuzione delle misure cautelari. Alla luce dei ripetuti comportamenti ostili e pericolosi, il giudice ha disposto l’immediato trasferimento in carcere.