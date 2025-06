L’Inps annuncia, con una nuova circolare, le novità sul bonus per il posticipo della pensione. Si tratta di un incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2025, che estende la platea di lavoratori beneficiari. L’obiettivo? Incentivare chi ha raggiunto i requisiti per la pensione a restare attivo nel mercato del lavoro, rinunciando temporaneamente al trattamento pensionistico.

A chi spetta il bonus pensione 2025

Secondo quanto comunicato dall’Inps, l’incentivo si applica:

ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) o a forme sostitutive o esclusive della stessa;

che abbiano maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata ordinaria entro il 31 dicembre 2025;

e che scelgano volontariamente di rimanere al lavoro, rinunciando temporaneamente alla pensione.

Come funziona l’incentivo in busta paga

Chi aderisce al bonus riceverà in busta paga una maggiorazione netta, corrispondente alla quota dei contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) che solitamente sono a carico del lavoratore.

Importante:

La somma non sarà imponibile ai fini fiscali, cioè non concorrerà alla formazione del reddito.

Rimane invece a carico del datore di lavoro la propria parte di contribuzione.

Questa misura si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’Ago, ampliando significativamente il raggio d’azione dell’incentivo.

Le parole dell’INPS

Il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, ha commentato:

“La permanenza dei lavoratori più anziani nel mercato del lavoro non deve essere vista come un ostacolo all’ingresso dei giovani. È necessario un cambio di mentalità che favorisca l’incontro tra generazioni diverse, anche grazie a strumenti di flessibilità come questo”.