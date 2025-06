Il mese di luglio rappresenta un momento cruciale per molti pensionati italiani. L’INPS, infatti, erogherà la pensione insieme alla quattordicesima mensilità, un’integrazione molto attesa che, tuttavia, non sarà l’unica novità. Alcuni pensionati dovranno infatti fare i conti con trattenute legate al recupero di somme percepite in eccesso negli anni precedenti.

In questo approfondimento, vedremo quando sarà disponibile il cedolino INPS di luglio 2025, chi ha diritto alla quattordicesima, come verificarne l’accredito e in quali casi è previsto un taglio dell’importo.

Quando sarà disponibile il cedolino INPS di luglio 2025

Il cedolino pensione INPS di luglio 2025 sarà consultabile online a partire dal 20 giugno 2025. Da questa data, ogni pensionato potrà accedere al proprio cedolino per verificare:

l’importo della pensione;

le voci accessorie, come la quattordicesima mensilità;

eventuali trattenute;

il netto erogato.

Per visualizzare il cedolino è possibile utilizzare:

il portale INPS, accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS, tramite il servizio “Cedolino della pensione”;

l’assistenza di un CAF o Patronato.

Quattordicesima pensionati luglio 2025: a chi spetta

La quattordicesima mensilità sarà riconosciuta in automatico ai pensionati che soddisfano determinati requisiti entro il 31 dicembre 2025. In particolare:

devono aver compiuto almeno 64 anni;

devono percepire una pensione di vecchiaia, anticipata, di reversibilità o di invalidità contributiva;

il loro reddito complessivo non deve superare i limiti stabiliti dall’INPS, che variano annualmente.

L’importo della quattordicesima dipende dall’ISEE e dal numero di anni di contributi versati, e può variare indicativamente tra 336 euro e oltre 655 euro. Il pagamento può avvenire in forma intera o ridotta, in base alla fascia reddituale.

Cedolino INPS luglio: previsto anche un taglio per alcuni pensionati

Nonostante la buona notizia dell’erogazione della quattordicesima, luglio 2025 potrebbe riservare sorprese meno gradite. Alcuni pensionati continueranno a vedere una trattenuta di circa 50 euro sulla propria pensione.

Questa decurtazione è legata al recupero di somme indebitamente corrisposte nel 2022, quando furono riconosciuti:

200 euro ai pensionati con reddito fino a 35.000 euro;

150 euro a chi aveva un reddito inferiore a 20.000 euro.

Il recupero sarà distribuito in più mensilità, con un taglio totale che può arrivare a 200 euro o più, a seconda dell’importo ricevuto all’epoca.

Quando arriva la pensione di luglio 2025 e la quattordicesima

Il pagamento della pensione INPS di luglio 2025, comprensiva della quattordicesima per gli aventi diritto, sarà effettuato con le seguenti modalità:

Per chi riceve la pensione in banca: l’accredito sarà effettuato in un’unica soluzione martedì 1° luglio 2025;

Per chi ritira la pensione presso Poste Italiane: il pagamento avverrà in modo scaglionato, in base all’iniziale del cognome, secondo il seguente calendario:

Giorno Cognomi

Martedì 1° luglio A – B

Mercoledì 2 luglio C – D

Giovedì 3 luglio E – K

Venerdì 4 luglio L – O

Sabato 5 luglio (solo mattina) P – R

Lunedì 7 luglio S – Z

Come restare aggiornati

Per monitorare eventuali aggiornamenti, modifiche o chiarimenti, è consigliabile consultare con regolarità:

la sezione “Cedolino pensione” sul sito www.inps.it

;

la pagina dedicata alla “quattordicesima pensionati”;

gli avvisi pubblicati nella sezione Prestazioni e Servizi > Prestazioni > Pensioni.