Con l’inizio del mese di luglio, milioni di cittadini attendono l’accredito delle principali prestazioni erogate dall’INPS: pensioni, NASpI, Assegno Unico, Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Di seguito una panoramica dettagliata con tutte le date da tenere a mente.

Pensioni di luglio e quattordicesima

Il pagamento delle pensioni di luglio 2025 avverrà martedì 1° luglio per chi riceve l’accredito su conto corrente bancario o postale, libretto di risparmio, conto BancoPosta o Postepay Evolution.

Chi ritira la pensione in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane dovrà seguire il consueto calendario alfabetico:

A-B: martedì 1 luglio

C-D: mercoledì 2 luglio

E-K: giovedì 3 luglio

L-O: venerdì 4 luglio

P-R: sabato 5 luglio (solo mattina)

S-Z: lunedì 7 luglio

Per i pensionati con almeno 64 anni e un reddito entro i limiti previsti, la quattordicesima mensilità sarà erogata insieme alla pensione di luglio. Chi matura i requisiti dopo il mese di luglio riceverà l’importo aggiuntivo a dicembre.

NASpI e DIS-COLL

I pagamenti relativi alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL sono previsti tra il 10 e il 15 luglio 2025. La data varia in base al momento in cui è stata presentata la domanda.

Per conoscere il giorno esatto dell’accredito è possibile accedere al proprio fascicolo previdenziale sul sito dell’INPS, tramite SPID, CIE o CNS.

Assegno Unico e Universale

L’erogazione dell’Assegno Unico per i figli a carico, per chi ha una domanda già attiva e in corso di validità, avverrà tra il 15 e il 20 luglio 2025. Le nuove domande o eventuali variazioni nei dati anagrafici o ISEE potrebbero causare lo slittamento del pagamento verso la fine del mese, dopo le necessarie lavorazioni da parte dell’INPS.

Per ottenere l’importo pieno commisurato all’ISEE è necessario che il documento sia stato aggiornato entro il 30 giugno 2025. In caso contrario, da luglio verrà erogato solo l’importo minimo previsto.

Assegno di Inclusione (ADI)

I pagamenti dell’Assegno di Inclusione seguiranno due tempistiche:

Dal 15 luglio per coloro la cui domanda è stata accolta nel mese di giugno

Dal 27 luglio per chi percepisce il beneficio da mesi precedenti

Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Il pagamento del SFL è previsto intorno al 15 luglio 2025, subordinatamente alla regolare partecipazione ai percorsi formativi e alla trasmissione dei dati da parte degli enti di formazione incaricati.

Dove verificare i pagamenti

Per controllare lo stato delle proprie prestazioni e le date di pagamento, ogni cittadino può accedere alla propria area personale sul sito INPS, dove sono consultabili tutte le informazioni relative a pensioni, assegni, indennità e altri strumenti di sostegno.

In caso di dubbi o anomalie, è consigliabile rivolgersi a un patronato o al Contact Center INPS.