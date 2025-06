La Procura di Avellino ha avviato un’indagine per fare luce sulla morte di un paziente ricoverato presso l’Ospedale «Moscati». L’uomo era stato sottoposto a tre interventi chirurgici per un’occlusione intestinale tra il 20 maggio e l’11 giugno, data del decesso.

Inchiesta per omicidio colposo: 17 operatori sanitari indagati

A seguito della denuncia sporta dai familiari del paziente, il pubblico ministero Cecilia De Angelis ha iscritto 17 dipendenti dell’Azienda ospedaliera nel registro degli indagati. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo e responsabilità per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

Si tratta, secondo fonti giudiziarie, di un atto dovuto per procedere con gli accertamenti medico-legali e garantire la trasparenza delle indagini.

Disposta l’autopsia: risultati attesi entro 60 giorni

La Procura ha disposto l’autopsia, affidando l’incarico a un collegio di consulenti tecnici con l’obiettivo di chiarire le cause del decesso. Le conclusioni dell’esame autoptico saranno rese note entro 60 giorni.