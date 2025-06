Dopo giorni di caldo estremo alimentato dall’anticiclone africano, sull’Italia è in arrivo una brusca svolta meteorologica. A partire da domenica 15 giugno, masse di aria fredda provenienti dall’Atlantico potrebbero causare forti temporali, venti intensi e grandinate, anche di grosse dimensioni.

Secondo i meteorologi, una “goccia fredda” in quota si sta muovendo verso la Penisola. Si tratta di un sistema instabile, difficile da prevedere, il cui movimento non è guidato da un flusso prevalente: per questo motivo i fenomeni risulteranno sparsi, disorganizzati e imprevedibili.

Perché il rischio è alto: lo scontro tra caldo africano e aria fredda

Le ondate di calore estive, con temperature fino a 40°C, creano condizioni ideali per fenomeni estremi quando incontrano aria più fredda. Lo scontro tra masse d’aria di temperatura differente può generare:

nubifragi improvvisi,

grandinate violente,

temporali localmente intensi,

forti raffiche di vento.

Previsioni meteo: ecco cosa accadrà da domenica 15 a martedì 17 giugno

Domenica 15 giugno

Nord: mattinata stabile, ma nel pomeriggio temporali su Alpi, Prealpi, Pedemontana, Piemonte e Lombardia. Miglioramento in serata.

Centro: tempo soleggiato con locali rovesci pomeridiani su Appennino Tosco-Emiliano, Lazio e Abruzzo.

Sud: stabile e molto caldo, venti deboli variabili, in nottata Libeccio in rinforzo sul Mar Ligure.

Lunedì 16 giugno

Nord: temporali diffusi su est Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Possibili grandinate.

Centro: stabile ma con rovesci sull’Appennino toscano e marchigiano. Possibile peggioramento in nottata sulle Marche.

Sud: ancora soleggiato. Temperature in calo al Nord, stabili o in aumento al Sud.

Martedì 17 giugno

Nord e Centro-Est: instabilità su est Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, interne appenniniche e Adriatico. Attesi rovesci forti e grandinate.

Sud e isole maggiori: clima migliore, ma in calo le temperature. Venti sostenuti e mari mossi.

Cosa aspettarsi nei giorni successivi?

La “goccia fredda” dovrebbe attraversare l’Italia da nord a sud fino a giovedì 19 giugno, portando instabilità diffusa. Non è possibile al momento localizzare con precisione le aree più colpite, data la natura disorganizzata del fenomeno.