Un episodio tanto insolito quanto spettacolare ha attirato l’attenzione di cittadini e utenti online a Pontecagnano Faiano, dove la facciata del noto centro commerciale Maximall è stata improvvisamente imbrattata da vernice rossa. L’incidente, documentato da numerosi video e foto circolati sui social, ha suscitato reazioni contrastanti tra ironia e preoccupazione.

La dinamica dell’accaduto: vernice rovesciata durante lavori di manutenzione

Secondo una prima ricostruzione, alcuni operai stavano effettuando interventi di manutenzione sul tetto dell’edificio, quando una manovra errata ha causato la caduta accidentale di diversi bidoni di vernice rossa. Il liquido, fuoriuscito copiosamente, ha colato lungo le pareti dell’edificio, raggiungendo anche gli ingressi principali del centro commerciale.

Accessi chiusi temporaneamente per sicurezza

A seguito dell’episodio, la direzione ha disposto la chiusura temporanea degli accessi per consentire la messa in sicurezza dell’area e la rimozione del materiale nei punti più compromessi. Dopo gli interventi urgenti di pulizia, l’ingresso è riaperto al pubblico, ma le immagini dell’insolita “facciata insanguinata” avevano già fatto il giro del web.

L’effetto virale sui social: tra sarcasmo e critiche

L’evento ha generato una forte eco mediatica: le immagini della vernice rossa sulla struttura sono diventate virali, alimentando discussioni sui social network. C’è chi ha scelto il registro ironico, paragonando il centro a una scena da film horror, e chi ha invece sollevato interrogativi sulla sicurezza dei cantieri e sull’impatto ambientale del materiale disperso.

Assenza di comunicazioni ufficiali dalla direzione

Ad oggi, la direzione del Maximall non ha rilasciato alcun commento ufficiale sull’accaduto. L’assenza di dichiarazioni lascia spazio a speculazioni e alimenta l’interesse dell’opinione pubblica, che chiede maggiore chiarezza sulla dinamica dell’incidente e sull’effettiva gestione delle misure di sicurezza da parte dell’azienda coinvolta nei lavori.