Una tragedia ha colpito la comunità di Acerra, dove ha perso la vita Cuono De Sena, 37 anni, padre di famiglia, coinvolto in un grave incidente stradale insieme al suo bambino di 5 anni, ora ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Santobono di Napoli. L’uomo viaggiava in sella a una Honda Africa Twin 750, con il figlioletto seduto dietro. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, entrambi erano privi di casco. L’incidente si è verificato lungo via Bruno Buozzi, una strada di semiperiferia già nota per la sua pericolosità.

L’impatto fatale

La moto si è scontrata con un’automobile in circostanze ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato violentissimo: Cuono De Sena è morto sul colpo, mentre il piccolo, sbalzato sull’asfalto, è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Le sue condizioni sono critiche e i medici mantengono riservata la prognosi. Intanto, la notizia ha sconvolto la città: familiari, amici e conoscenti si sono stretti nel dolore per la perdita improvvisa e per la sorte del piccolo.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente carabinieri, polizia municipale e ambulanze. Gli agenti stanno raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica esatta dello scontro e verificare eventuali responsabilità. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi.