Con l’ultima settimana di giugno, l’INPS ha confermato una serie di pagamenti destinati a milioni di cittadini. Le prestazioni in erogazione includono l’Assegno Unico, la NASpI, la Disoccupazione Agricola e, per i nuclei con ISEE basso, l’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

Assegno Unico: saldo in arrivo entro il 30 giugno

I versamenti dell’Assegno Unico Universale proseguono regolarmente e saranno completati entro il 30 giugno. I destinatari sono:

Famiglie che hanno già ricevuto l’importo base

Nuclei familiari che non hanno modificato ISEE o composizione

Coloro in attesa di integrazioni per aggiornamento ISEE o arretrati

Per beneficiare delle maggiorazioni spettanti, è necessario aggiornare l’ISEE entro il 30 giugno 2025.

NASpI: accrediti in corso dal 23 giugno

L’erogazione della NASpI, destinata ai disoccupati non agricoli, è partita il 23 giugno. Le tempistiche possono variare in base a:

Data di presentazione della domanda

Gestione territoriale della sede INPS competente

Completezza della documentazione e della dichiarazione di disponibilità al lavoro

Il pagamento ha cadenza mensile e richiede la regolarità degli adempimenti previsti.

Disoccupazione agricola: secondo ciclo in corso

Il secondo ciclo di pagamenti della disoccupazione agricola è iniziato il 23 giugno. La prestazione spetta a:

Lavoratori agricoli a tempo determinato con almeno 102 giornate lavorative nel 2024

Operai impiegati con contratti stagionali nel settore agricolo

L’INPS provvede all’erogazione sulla base della residenza, della contribuzione e delle giornate lavorate.

ADI e SFL: contributi per famiglie con ISEE sotto i 10.140 euro

Entro il 27 giugno saranno completati anche i pagamenti straordinari relativi a:

Assegno di Inclusione (ADI), destinato a famiglie in condizione di povertà assoluta

Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), per persone coinvolte in percorsi di inclusione attiva

Le due misure sono compatibili solo in presenza di determinati requisiti, come la presenza di minori, disabili, o l’attivazione di percorsi formativi.

Come verificare i pagamenti INPS

Per controllare lo stato dei propri accrediti, è possibile accedere al Fascicolo Previdenziale del Cittadino tramite il sito ufficiale dell’INPS.

Strumenti di accesso validi:

SPID (livello 2)

Carta d’Identità Elettronica (CIE)

Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Una volta all’interno dell’area personale, è possibile visualizzare la data del pagamento, l’importo previsto, eventuali note o richieste di integrazione.

Cosa aspettarsi a luglio

A luglio 2025 è previsto il proseguimento dei pagamenti per l’Assegno Unico, nuovi accrediti NASpI e possibili arretrati relativi ad ADI e SFL. Sono inoltre attese novità su eventuali bonus regionali e ulteriori misure previste dalla Legge di Bilancio.