Questa settimana l’INPS ha avviato o si prepara ad avviare l’erogazione di numerose prestazioni economiche, attese da milioni di cittadini. Le disposizioni riguardano, tra le altre, NASpI, disoccupazione agricola, trattamento integrativo, Assegno Unico e Assegno di Inclusione.

Vediamo nel dettaglio il calendario dei pagamenti e le indicazioni utili per ciascuna prestazione.

NASpI: pagamenti in corso dal 6 giugno

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), rivolta ai disoccupati involontari, ha visto i primi accrediti tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno. Tuttavia, il pagamento più consistente è in partenza da lunedì 9 giugno e proseguirà nei giorni successivi: sono previste ulteriori erogazioni fino a giovedì 13 giugno.

Va precisato che la NASpI corrisposta a giugno fa riferimento al mese di maggio. L’importo relativo a giugno sarà invece liquidato nel corso di luglio.

Disoccupazione agricola: prime erogazioni da mercoledì 11 giugno

Dopo settimane di attesa, l’INPS inizierà a pagare anche la disoccupazione agricola, rivolta a chi ha svolto almeno 102 giornate lavorative nel settore agricolo tra il 2023 e il 2024.

I primi pagamenti partiranno mercoledì 11 giugno. Tuttavia, sono segnalati ritardi in alcune aree del Sud, in particolare in Puglia, dove le pratiche stanno avanzando più lentamente. In questi casi, gli accrediti potrebbero slittare ai giorni successivi.

Si consiglia quindi di monitorare il Fascicolo Previdenziale sul sito dell’INPS per eventuali aggiornamenti.

Trattamento integrativo (Bonus Renzi): in arrivo da metà giugno

I titolari di NASpI con un reddito compreso tra 8.500 e 15.000 euro annui hanno diritto al trattamento integrativo, noto anche come Bonus Renzi. L’importo, pari a 100 euro al mese, viene accreditato automaticamente.

Anche per questa prestazione, le lavorazioni sono attese tra il 12 e il 13 giugno, con pagamento previsto tra giovedì 13 e sabato 15 giugno. Tuttavia, l’INPS non ha ancora ufficializzato una data precisa.

Assegno Unico: pagamenti dal 20 giugno, lavorazioni in settimana

L’Assegno Unico Universale, destinato alle famiglie con figli a carico fino a 21 anni (o senza limiti di età in caso di disabilità), sarà accreditato a partire dal 20 giugno.

Tuttavia, l’INPS inizierà le lavorazioni già nei giorni precedenti, presumibilmente da mercoledì 12 giugno. È quindi possibile che le disposizioni di pagamento compaiano online già da metà settimana.

Un dettaglio importante riguarda l’ISEE: senza una DSU aggiornata, viene riconosciuto l’importo minimo. Inoltre, il mancato rinnovo dell’ISEE entro il 30 giugno comporterà la perdita degli arretrati.

Assegno di Inclusione: prima mensilità e arretrati da metà mese

Infine, novità anche per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI). L’INPS ha previsto i pagamenti per la seconda settimana di giugno, in particolare tra il 13 e il 14 giugno. La data indicata nel messaggio INPS n. 4326 è sabato 14, ma non si esclude un’anticipazione al 13.

Chi ha fatto domanda per la prima volta a maggio riceverà la prima mensilità, mentre gli altri attendono gli arretrati. Le lavorazioni dovrebbero iniziare tra l’11 e il 12 giugno, come di consueto 48 ore prima dell’accredito.