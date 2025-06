Con l’arrivo del mese di giugno, sono già disponibili le date previste per l’erogazione delle principali prestazioni da parte dell’INPS. Tra queste figurano pensioni, NASpI, Assegno Unico Universale, Assegno di Inclusione, Supporto per la Formazione e il Lavoro, Carta Acquisti e il rimborso dei bonus una tantum non spettanti.

Pensioni: pagamento posticipato

A causa della coincidenza del 1° giugno con la domenica e del 2 giugno con la Festa della Repubblica, l’accredito delle pensioni sarà posticipato a martedì 3 giugno. Per chi ritira in contanti presso gli uffici postali, si seguirà il consueto calendario scaglionato per iniziale del cognome:

A – B: martedì 3 giugno

C – D: mercoledì 4 giugno

E – K: giovedì 5 giugno

L – O: venerdì 6 giugno

P – R: sabato 7 giugno (solo mattina)

S – Z: lunedì 9 giugno

Recupero dei bonus del 2022

A partire da questo mese, alcuni pensionati si vedranno applicare una decurtazione mensile di 50 euro. Il motivo è il recupero dei bonus una tantum (150 e 200 euro) concessi nel 2022 a seguito della crisi inflattiva, ma risultati non dovuti dopo i controlli sui redditi. L’importo complessivo verrà trattenuto in più rate fino a settembre o, in alcuni casi, fino a dicembre 2025.

Assegno Unico Universale

L’Assegno Unico per i figli a carico sarà accreditato dal 20 giugno per i percettori abituali. Coloro che hanno presentato una nuova domanda o modifiche riceveranno invece l’accredito tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.

NASpI e Dis-Coll

Chi percepisce la NASpI (indennità di disoccupazione) o la Dis-Coll (per collaboratori) riceverà il pagamento entro il 15 giugno. Tuttavia, la tempistica può variare in base alla data di presentazione della domanda, soprattutto per chi è in attesa del primo accredito.

Assegno di Inclusione

Per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione, il primo pagamento per chi ha completato il patto di attivazione digitale avverrà il 14 giugno. Per le mensilità successive, in caso di conferma dei requisiti, gli accrediti sono previsti dal 27 giugno.

Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Anche il SFL, pari a 350 euro mensili, segue un calendario simile all’Assegno di Inclusione. I primi pagamenti sono fissati al 14 giugno per chi ha presentato domanda dopo il 15 maggio, mentre per gli accrediti ordinari e i rinnovi si dovrà attendere il 27 giugno.

Carta Acquisti

Nel corso della metà di giugno, è previsto l’accredito bimestrale di 80 euro sulla Carta Acquisti, da utilizzare per beni alimentari, sanitari e bollette. Il beneficio è riservato a nuclei familiari con requisiti specifici di reddito e composizione.

Come controllare i pagamenti INPS

Per verificare con precisione lo stato dei pagamenti, è possibile accedere al proprio Fascicolo Previdenziale disponibile sul portale ufficiale dell’INPS. È necessario possedere una delle identità digitali valide (SPID, CIE o CNS). In caso di dubbi o ritardi, si consiglia di contattare direttamente l’Istituto o il proprio patronato di riferimento.