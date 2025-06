Presso la sede del Liceo Benedetto Croce di Avezzano si è svolto il corso BLS-D in collaborazione con i medici e con gli infermieri del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Avezzano, in Abruzzo

Il progetto, che si inquadra nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ha permesso alle studentesse e agli studenti di acquisire le tecniche necessarie per soccorrere i soggetti colpiti da arresto respiratorio, mediante la rianimazione polmonare e la defibrillazione, al fine di evitare gravissime conseguenze, di ottimizzare i tempi di intervento, di uniformare e ordinare le valutazioni da effettuare e le azioni da compiere nell’ambito della cosiddetta “catena della sopravvivenza”.

Il corso si è articolato in incontri teorici ed esercitazioni pratiche di simulazione dell’emergenza con l’ausilio di manichini, coinvolgendo i docenti aderenti e ben 144 studenti delle classi quinte dei tre indirizzi liceali presenti nella scuola: Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale e Liceo Linguistico.

Agli studenti e agli insegnanti risultati idonei alla fine del corso della durata di 5 ore è stato rilasciato un attestato che abilita all’uso del defibrillatore semiautomatico.

Il bilancio dell’attività è molto positivo, si è riscontrato interesse anche a fine corso, in tanti hanno dichiarato di voler consigliare il corso ai maturandi del prossimo anno. Diversi studenti hanno relazionato su questa attività, inserendola come esperienza particolarmente significativa nella sezione “Capolavoro” nell’ambito dell’Orientamento Formativo.