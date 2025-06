Divieto di lavoro al sole dalle 12:30 alle 16:00 per tutelare la salute dei lavoratori esposti a caldo estremo.

Per contrastare i rischi legati all’eccessiva esposizione al calore, la Regione Campania ha introdotto nuove misure di prevenzione per i settori più esposti al lavoro all’aperto, come l’agricoltura, l’edilizia e attività simili.

Cosa prevede l’ordinanza

Con ordinanza firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, è stato stabilito che:

È vietato lavorare all’aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le 12:30 e le 16:00;

Il divieto è valido su tutto il territorio regionale, nei giorni e nelle zone in cui la mappa del rischio caldo lo indica come necessario;

La mappa aggiornata è consultabile sul sito ufficiale Worklimate – Attività Fisica Alta.

Esenzioni e misure organizzative

Per i lavoratori impiegati in servizi pubblici essenziali o in attività di pubblica utilità, il divieto non è assoluto. Tuttavia, i datori di lavoro devono:

Adottare misure organizzative adeguate per proteggere la salute dei dipendenti;

Garantire comunque la continuità dei servizi minimi essenziali.

Sanzioni

Chi non rispetta il provvedimento rischia sanzioni penali, come previsto dall’art. 650 del Codice Penale.

Perché questa misura è importante?

Con l’aumento delle temperature estive e le ondate di calore sempre più frequenti, proteggere i lavoratori esposti al sole è una priorità. Il provvedimento mira a prevenire colpi di calore, disidratazione e altri gravi rischi per la salute.