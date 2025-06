Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in un cantiere edile situato in via Colombo, ad Aquilonia, dove è in costruzione un centro polifunzionale comunale. A rimanere ferito è stato un operaio di 61 anni, coinvolto in un infortunio mentre svolgeva attività di demolizione interna.

Inciampa su una trave e cade rovinosamente: trauma alla schiena

Secondo una prima ricostruzione, l’operaio sarebbe inciampato su una trave in ferro posizionata sul pavimento, cadendo violentemente e impattando con la schiena. L’uomo è rimasto cosciente e, fortunatamente, non è in pericolo di vita. È subito soccorso e trasportato all’ospedale di Ariano Irpino per accertamenti.

Sul posto Carabinieri, Spisal e Procura

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Aquilonia e il personale dello Spisal, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino. Il cantiere è stato sottoposto a sequestro per consentire gli accertamenti tecnici e legali del caso.

Accertamenti in corso su dinamica e regolarità

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e per verificare la regolarità dei documenti della ditta esecutrice e del lavoratore coinvolto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulla responsabilità dell’accaduto.