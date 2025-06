Profondo dolore ad Avella, in provincia di Avellino, per la prematura scomparsa di Antonio D’Avella, operaio di 38 anni, morto mentre lavorava all’installazione della fibra ottica a Castel Volturno, nel Casertano. Secondo le prime ricostruzioni, Antonio si sarebbe sentito male durante il lavoro ed è deceduto nonostante i tentativi di soccorso. Lascia la moglie e una bambina piccola.

Antonio era molto conosciuto nella sua comunità per il suo impegno come volontario nel Nucleo Comunale di Protezione Civile. Tantissimi i messaggi di cordoglio, anche dalle istituzioni. Il sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi, ha espresso il proprio cordoglio ricordando Antonio come «giovane e generoso cittadino, impegnato silenziosamente al servizio della collettività».

Anche il parroco don Giuseppe Parisi ha ricordato Antonio come «marito premuroso e papà meraviglioso» e ha pubblicato una foto del matrimonio del giovane, sottolineando l’affetto della comunità per questa tragica perdita.

In segno di rispetto, il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Avellino ha annunciato l’annullamento del congresso cittadino previsto ad Avella.