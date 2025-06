Grande successo per la New Team Velardo di Poggiomarino, che conquista il primo posto al prestigioso Torneo Nazionale “Givova Soccer Experience”, tenutosi a Castel di Sangro, in Abruzzo. La squadra, formata dai giovani calciatori classe 2016, si è distinta per grinta, tecnica e un’ottima organizzazione di gioco, superando ben cinque avversarie e vincendo la finalissima disputata nella mattinata odierna.

A sostenere il percorso vincente dei ragazzi anche lo sponsor ufficiale, Opera Café di Poggiomarino, che si conferma un punto di riferimento non solo per la comunità ma anche per lo sport locale.

Un torneo di livello nazionale nel cuore dell’Abruzzo

Il “Givova Soccer Experience” è riconosciuto come uno dei tornei giovanili di calcio più importanti del Sud Italia, capace di attrarre centinaia di squadre da ogni regione. L’evento si svolge nella moderna struttura sportiva di Castel di Sangro, la stessa che tra pochi giorni accoglierà il Napoli di Antonio Conte per il ritiro precampionato.

In questo contesto di alto livello, i piccoli campioni della New Team Velardo hanno dimostrato grande determinazione e spirito di squadra, segnando numerosi gol e imponendosi con autorità in tutte le gare disputate.

Orgoglio per Poggiomarino

Il successo della squadra rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità di Poggiomarino, che vede nei giovani calciatori un esempio positivo di passione sportiva, dedizione e impegno.