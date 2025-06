Temperature roventi in arrivo su tutta la Penisola. L’ondata di calore che sta investendo l’Italia si intensificherà nel weekend, con valori record attesi da nord a sud. Il Ministero della Salute ha diramato l’allerta bollino rosso per numerose città italiane, segnalando livelli di rischio massimo per la salute.

Bollino rosso in 17 città sabato 28 giugno

Nella giornata di sabato 28 giugno, saranno 17 le città contrassegnate dal livello 3 di allerta per il caldo, il più alto quindi previsto dal sistema di monitoraggio nazionale. Le città interessate sono:

Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

Domenica 29 giugno si estende l’allerta: 21 città a rischio

L’emergenza si aggraverà ulteriormente domenica 29 giugno, quando il bollino rosso verrà esteso ad altre 4 città, per un totale di 21 centri urbani tra i 27 monitorati:

Catania, Civitavecchia, Rieti e Viterbo si aggiungeranno all’elenco delle località più colpite.

Livello 3: emergenza calore con rischi per tutti

Secondo il Ministero della Salute, il livello 3 (bollino rosso) segnala condizioni di emergenza climatica con possibili effetti negativi sulla salute anche per persone sane e attive, non solo per categorie fragili come anziani, bambini o chi soffre di patologie croniche.

“Più l’ondata di calore si prolunga, maggiori saranno le ripercussioni sul benessere fisico della popolazione”, sottolinea il ministero.