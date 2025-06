Un violento regolamento di conti tra giovanissimi si è consumato nelle ultime ore sulla spiaggia tra Varcaturo e Castel Volturno, nel Casertano. La vittima è Nicola Mirti, 19 anni, originario di Mugnano di Napoli, accoltellato mortalmente al torace da un ragazzo di 18 anni, anche lui residente a Mugnano.

Il litigio risaliva a settembre: dissapori mai risolti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’omicidio affonda le radici in un litigio avvenuto lo scorso settembre. Da allora, i rapporti tra i due giovani erano rimasti tesi, all’interno di un contesto definito dagli inquirenti come legato a reati predatori, frequentato da entrambi.

Proprio questo ambiente avrebbe alimentato un’escalation di rancori sfociata nella tragedia di ieri.

L’aggressione: due coltellate fatali al torace

Il delitto è avvenuto sulla spiaggia nel tardo pomeriggio. Il diciottenne avrebbe estratto un coltello a molla con lama di oltre 20 centimetri, colpendo Mirti con due fendenti al torace.

Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza privata presente nelle vicinanze, ma all’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Arrestato il presunto assassino: attesa la convalida

L’autore del gesto l’hanno fermato e condotto in Questura, dove lo hanno interrogato a lungo. Al termine dell’interrogatorio, è scattato l’arresto per omicidio volontario.

Nelle prossime ore è attesa la convalida del fermo da parte del giudice. Le forze dell’ordine stanno lavorando per definire con precisione il movente e la dinamica dell’accaduto.

Testimonianze e indagini in corso

Durante la notte, il magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere ha ascoltato numerosi testimoni, tra cui diversi amici dei due ragazzi e presenti sulla spiaggia al momento del delitto.

Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio, in particolare per verificare se ci siano responsabilità esterne o se qualcuno abbia favorito la fuga dell’aggressore nelle prime fasi successive all’omicidio.