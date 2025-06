Controlli a tappeto della Polizia Locale di Napoli tra San Giovanni a Teduccio, Barra e viale delle Industrie. In poche ore, sono stati sequestrati oltre 760 kg di frutta, un’attività artigianale abusiva e un balcone realizzato illegalmente.

Fruttivendolo abusivo multato e sequestrata la merce

In via delle Repubbliche Marinare, un venditore ambulante è sorpreso mentre vendeva frutta con un’ape car priva di autorizzazioni, circondato da bilance e ombrelloni su suolo pubblico. Gli agenti hanno sequestrato 760 kg di frutta e verdura, oltre a tutta l’attrezzatura, e comminato una multa da 5.000 euro. Il mezzo risultava anche sottoposto a fermo fiscale.

Balcone abusivo su immobile comunale

Sempre nell’area orientale, in via Mastellone (Barra), è scoperto un balcone abusivo di circa 8 mq con copertura in legno, realizzato dagli assegnatari di un alloggio comunale. La persona responsabile è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria.

Fonderia clandestina sequestrata

Infine, in viale delle Industrie, gli agenti hanno sequestrato un locale di circa 220 mq in cui si svolgeva lavorazione dell’alluminio senza autorizzazioni. Il titolare non ha fornito né il registro di carico/scarico rifiuti né il contratto per il loro smaltimento, violando le norme ambientali. È deferito all’Autorità Giudiziaria e sanzionato per oltre 9.100 euro. Sono in corso accertamenti urbanistici sull’immobile.