Nel 2025, le famiglie italiane potranno contare su nuove misure economiche a sostegno della natalità, previste sia a livello nazionale che regionale. Due le principali agevolazioni attive: il Bonus Nuovi Nati, introdotto dall’INPS, e l’incentivo natalità della Regione Sardegna, destinato a contrastare lo spopolamento nei piccoli comuni dell’isola.

Bonus Nuovi Nati INPS 2025: contributo una tantum da 1.000 euro

Con la circolare pubblicata il 17 aprile 2025, l’INPS ha ufficializzato l’avvio del Bonus Nuovi Nati, una misura finanziata dalla Legge di Bilancio con un fondo complessivo di 330 milioni di euro.

Caratteristiche principali:

Importo erogato: 1.000 euro una tantum per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2025.

Destinatari: cittadini italiani, cittadini UE residenti in Italia e cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Scadenza: la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla nascita o dall’adozione del bambino.

Inoltre, il beneficio è accessibile anche per figli nati o adottati prima del 17 aprile 2025, data di pubblicazione della circolare INPS. In questi casi, la richiesta andava inoltrata entro 30 giorni dalla stessa data.

Come fare domanda:

L’istanza deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale INPS, utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

Bonus natalità Sardegna: fino a 600 euro al mese per le famiglie nei piccoli comuni

Oltre al contributo nazionale, la Regione Sardegna ha confermato anche per il 2025 un bonus mensile destinato a famiglie con figli piccoli che risiedono o si trasferiscono in comuni con meno di 5.000 abitanti.

Importi previsti:

600 euro al mese per il primo figlio nato, adottato o affidato;

400 euro mensili per ciascun figlio successivo, fino al compimento del quinto anno di età.

L’obiettivo della misura è quello di incentivare la natalità nei territori soggetti a spopolamento, dopo che, nel 2023, la Sardegna ha registrato il tasso di natalità più basso in Italia (4,9 nati ogni 1.000 abitanti).

Requisiti per accedere:

Residenza in un comune sardo con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, oppure trasferimento della residenza in uno di questi comuni.

Presenza di almeno un figlio nato, adottato o affidato tra il 2022 e il 2025.

Essere cittadini italiani, UE o extracomunitari con permesso di soggiorno valido.

Modalità di richiesta:

La domanda va presentata direttamente presso il Comune di residenza (o di nuova residenza, in caso di trasferimento), secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi comunali.