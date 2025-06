L’estate 2025 porta una novità concreta per molte famiglie italiane: si tratta del cosiddetto Bonus Mare, un incentivo economico che può arrivare fino a 700 euro al mese per affrontare le spese della stagione estiva.

Non è un bonus universale, ma una misura rivolta a famiglie con figli a carico, disoccupati e persone iscritte a percorsi formativi. Il contributo viene riconosciuto automaticamente a chi soddisfa determinati requisiti.

Indice dei contenuti

Cos’è il Bonus Mare 2025

Chi può riceverlo

Requisiti per ottenere fino a 700 euro

Chi riceve solo 200 o 500 euro

Come ottenere il bonus

Quando arriva il pagamento

A cosa serve il contributo

Come verificare se ti spetta

Cos’è il Bonus Mare 2025

Il “Bonus Mare” è la somma di due strumenti già attivi erogati dall’INPS:

Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL): fino a 500 euro mensili per disoccupati che frequentano corsi o tirocini;

Assegno Unico Universale (AUU): 200 euro mensili di integrazione per chi ha figli minori a carico.

I due bonus sono cumulabili. Chi ha diritto a entrambi può ricevere fino a 700 euro al mese da utilizzare per spese legate a vacanze, centri estivi, attività per bambini o brevi soggiorni.

Chi può ricevere il Bonus Mare 2025

Hanno diritto al bonus le seguenti categorie:

Disoccupati con ISEE basso iscritti a percorsi formativi o tirocini;

Genitori beneficiari dell’Assegno Unico Universale con figli minori a carico;

Persone che rientrano in entrambe le categorie possono accedere al contributo massimo.

Requisiti per ottenere il massimo importo (700 euro)

Per ricevere l’importo completo sono richiesti:

ISEE inferiore a 10.140 euro;

Stato di disoccupazione;

Iscrizione attiva a un corso di formazione professionale o tirocinio;

Domanda attiva per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (valida per il biennio 2024-2025);

Percezione dell’Assegno Unico Universale per figli a carico minori di 21 anni.

Non è sufficiente essere semplicemente disoccupati o genitori. Occorre soddisfare tutti i requisiti per ottenere i 700 euro.

Chi riceve solo 200 o 500 euro

Il bonus è comunque accessibile anche a chi rientra in una sola delle due categorie:

200 euro mensili per chi percepisce solo l’Assegno Unico Universale;

Fino a 500 euro mensili per i disoccupati con ISEE basso e iscrizione al programma SFL.

In entrambi i casi si tratta di un contributo utile per sostenere le spese di luglio e agosto, come attività per i figli, piscine, gite o brevi vacanze.

Come ottenere il Bonus Mare

Non è necessario presentare una nuova domanda. Il bonus viene erogato automaticamente se:

Hai già fatto domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro;

Hai una domanda attiva per l’Assegno Unico Universale.

È però fondamentale:

Avere un ISEE aggiornato e valido;

Verificare che la domanda SFL o AUU sia ancora attiva;

Essere in regola con la frequenza del percorso formativo (per chi riceve SFL).

Quando arriva il pagamento

Il bonus verrà erogato nei mesi di luglio e agosto 2025, direttamente sul conto indicato in fase di domanda. I pagamenti seguiranno le tempistiche INPS già previste per i due strumenti (SFL e AUU).

A cosa serve il contributo

Il Bonus Mare è pensato per:

Alleggerire le spese estive delle famiglie a basso reddito;

Offrire un aiuto concreto ai disoccupati impegnati nella formazione;

Sostenere la partecipazione dei minori ad attività educative e ricreative;

Garantire una maggiore inclusione sociale durante il periodo estivo.

Come verificare se ti spetta

Per capire se puoi ricevere il Bonus Mare, controlla subito:

Se il tuo ISEE 2025 è aggiornato e sotto la soglia prevista, Se hai una domanda attiva per SFL, Se percepisci l’Assegno Unico Universale per figli minori, Se sei in regola con i requisiti INPS.

In caso di dubbi o anomalie, puoi accedere al tuo fascicolo previdenziale tramite il sito dell’INPS o rivolgerti a un patronato.