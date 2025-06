Il Governo italiano ha varato un nuovo pacchetto di misure economiche straordinarie, pensato per affrontare in modo concreto gli effetti del caro energia su famiglie e imprese. L’iniziativa, approvata dal Senato, prevede uno stanziamento complessivo di 3 miliardi di euro e punta a fornire un sostegno immediato, riducendo l’impatto dell’inflazione e favorendo la ripresa economica.

Un sostegno concreto alle famiglie: il Bonus Energia

Tra le misure più significative, si distingue il Bonus Energia, un contributo una tantum da 200 euro destinato ai nuclei familiari con un ISEE fino a 25.000 euro. Tuttavia, per i cittadini con un ISEE inferiore a 9.530 euro, il bonus può arrivare fino a 500 euro. Questo intervento mira a fornire un supporto reale contro l’aumento delle bollette e dei costi energetici.

Inoltre, il meccanismo di erogazione è stato semplificato: in molti casi è sufficiente aggiornare il proprio IBAN sul portale dell’INPS per ricevere l’accredito, evitando così iter complessi o richieste multiple.

Interventi per le imprese: fondi e anticipi per affrontare i costi

Parallelamente al sostegno alle famiglie, il pacchetto include 600 milioni di euro a favore delle piccole e medie imprese. Le risorse sono destinate a coprire in parte i costi aggiuntivi legati all’energia, in particolare gas ed elettricità. A questo si aggiungono anticipi per le aziende energivore, finanziati grazie ai proventi delle aste dei permessi di emissione (ETS).

Un intervento mirato riguarda anche il settore delle piscine, uno dei più penalizzati dagli alti consumi energetici. A tal fine è stato previsto un fondo da 10 milioni di euro a titolo di contributo a fondo perduto.

Incentivi all’efficienza: bonus per l’acquisto di elettrodomestici

Un ulteriore tassello del piano è rappresentato dal bonus elettrodomestici, che consente un rimborso pari al 30% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 100 euro. L’importo sale a 200 euro per chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Ciò che rende questa misura particolarmente accessibile è la modalità di erogazione: non è previsto alcun click day e lo sconto è applicato direttamente in fattura, rendendo il processo semplice e trasparente per il consumatore.

Maggiore tutela per i soggetti vulnerabili

Oltre agli interventi di tipo economico, il pacchetto contiene anche misure di protezione sociale. È infatti introdotto un blocco alle esecuzioni immobiliari della prima casa nei confronti di:

cittadini con età superiore a 75 anni,

persone con disabilità,

famiglie in stato di disagio economico.

Tale tutela si applica nei casi di debiti condominiali inferiori a 5.000 euro, al fine di garantire maggiore stabilità abitativa a coloro che si trovano in una situazione di difficoltà temporanea.

Proroga del mercato tutelato per i clienti vulnerabili

Infine, è prorogata fino al 31 marzo 2027 l’inclusione dei clienti vulnerabili nel mercato tutelato dell’energia. Questa misura assicura condizioni contrattuali più favorevoli e una maggiore protezione per le famiglie con redditi bassi o particolari situazioni personali.