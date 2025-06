Domani, 27 giugno 2025, alle ore 10,00, si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova tribuna ospiti dello Stadio Raffaele Solaro, lo storico impianto sportivo di Ercolano, casa dell’Ercolanese Calcio. La nuova struttura, che conta 350 posti a sedere, è stata realizzata grazie al cofinanziamento della Città Metropolitana di Napoli.

L’intervento, attualmente in fase di completamento con gli ultimi lavori di sistemazione delle aree esterne, rappresenta un importante passo avanti nella riqualificazione complessiva dell’impianto sportivo, migliorando non solo l’accoglienza per i tifosi ospiti ma anche la funzionalità e la sicurezza dell’intero stadio, grazie all’installazione dei tornelli d’ingresso.

La realizzazione della tribuna si inserisce all’interno di una progettualità più ampia promossa dall’Amministrazione comunale per dotare Ercolano di strutture sportive moderne, sicure e all’altezza delle aspettative della comunità sportiva locale.

Grazie a nuovi fondi recentemente assegnati, si proseguirà nel percorso di riqualificazione dell’intero impianto, con l’obiettivo di restituire alla città uno stadio rinnovato e pienamente funzionale.

L’Amministrazione invita la cittadinanza, i tifosi e le realtà sportive locali a partecipare alla cerimonia, che rappresenta non solo un traguardo infrastrutturale, ma anche un segnale di attenzione concreta verso lo sport e la sua funzione sociale. Alla cerimonia parteciperà la SS Ercolanese accompagnata dai suoi tifosi.