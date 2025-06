Importante novità per i docenti a tempo determinato: la somma accreditata sulla Carta del Docente per l’anno scolastico 2024/2025 non scadrà il 31 agosto 2025, ma potrà essere utilizzata fino al 31 agosto 2026.

Proroga della scadenza per il bonus docenti

Molti insegnanti, ricordando quanto accaduto l’anno precedente – quando la somma inutilizzata è stata revocata alla scadenza del contratto (31 agosto 2024) – avevano espresso preoccupazioni circa i termini di utilizzo del bonus. In particolare, i supplenti che non hanno ancora la certezza di un nuovo incarico per l’anno scolastico 2025/2026 temevano di perdere l’importo non speso.

Ora arriva la conferma ufficiale: la Carta del Docente 2024/25 sarà attiva fino al 31 agosto 2026, anche per coloro che hanno prestato servizio con incarico a termine fino al 31 agosto 2025.

Chi ha diritto al bonus 500 euro

Hanno diritto al bonus:

Docenti con nomina annuale fino al 31 agosto 2025;

Insegnanti in servizio su supplenze annuali o incarichi fino al termine delle attività didattiche, se previsti dai criteri ministeriali.

Come si utilizza la Carta del Docente

Il bonus può essere speso esclusivamente attraverso la piattaforma ufficiale Carta del Docente, per l’acquisto di:

Libri e pubblicazioni utili all’aggiornamento professionale;

Hardware e software didattico;

Corsi di formazione accreditati;

Ingressi a musei, cinema e teatro (se coerenti con la formazione).

Indicazioni operative

Il Ministero ha confermato che la piattaforma resterà attiva fino al 31 agosto 2026, data entro la quale i fondi ricevuti dovranno essere interamente utilizzati. Oltre tale data, le somme residue verranno revocate.