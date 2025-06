In vista dei tradizionali festeggiamenti per la “Notte prima degli esami”, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha emanato un’ordinanza che introduce restrizioni specifiche nella zona del Belvedere di San Martino, al Vomero, meta simbolica dei maturandi partenopei alla vigilia delle prove dell’esame di Stato.

Bevande solo in bicchieri di carta o plastica

L’ordinanza dispone, per i giorni martedì 17 e mercoledì 18 giugno 2025, il divieto di vendita di bevande in contenitori rigidi (vetro, plastica dura, lattine) nei pressi del Piazzale San Martino, estendendo il provvedimento anche a Via Tito Angelini e Via Morghen. Le bevande potranno essere vendute esclusivamente in bicchieri di carta o plastica morbida, dalle ore 15:00 del 17 giugno fino alle 03:00 del giorno successivo, salvo proroghe per esigenze di ordine pubblico.

Vietato il possesso di spray urticanti

Contestualmente, viene vietata la vendita e il possesso di spray urticanti e dispositivi contenenti oleoresin capsicum (spray al peperoncino), sempre nelle stesse aree e nella stessa fascia oraria.

Sanzioni fino a 500 euro

Chi non rispetterà le disposizioni rischia sanzioni amministrative comprese tra i 25 e i 500 euro. I controlli saranno affidati agli agenti della Polizia Locale, incaricati di garantire il rispetto dell’ordinanza e la sicurezza dei partecipanti.

Obiettivo: festeggiare in sicurezza

Ogni anno, il belvedere di San Martino diventa luogo di ritrovo per centinaia di studenti che, tra riti scaramantici e brindisi, esorcizzano l’ansia dell’esame di maturità. Tuttavia, il Comune intende evitare eccessi e situazioni di pericolo, come quanto accaduto recentemente in piazza Fuga, dove si sono verificati episodi di lanci di bottiglie e uso improprio di farine e altri materiali, trasformando un momento di festa in un pericoloso caos urbano.