Ci siamo, sta per cominciare la famosa “notte prima degli esami” per tutti i discenti italiani che hanno terminato il quinto anno di superiori. In Italia. Ma nel resto d’Europa, quando scatta la notte prima degli esami? E soprattutto come si chiama “la Maturità” in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna?

In Europa, l’esame di Stato alla fine della scuola secondaria si chiama in modi diversi a seconda del paese. In Germania: Abitur, in Francia: Baccalauréat, nel Regno Unito: A-levels

in Spagna: Selectividad

La durata e la struttura dell’esame di Stato variano a seconda del paese. In generale, l’esame di Stato inizia tra i 17 e i 19 anni e dura da 2 a 5 giorni.

L’esame di Stato in Europa è un importante traguardo per gli studenti. Serve a valutare le conoscenze e le competenze acquisite durante la scuola secondaria e a determinare l’accesso all’università.

Nonostante le differenze nei nomi e nelle strutture, gli esami di Stato in Europa condividono l’obiettivo di valutare le competenze degli studenti e di preparare loro per l’università e il mondo del lavoro.

Obiettivi comuni ma tempistiche differenti. Non tutti gli esami di Stato in Europa si svolgono nello stesso giorno. Ogni paese ha il proprio calendario scolastico e le proprie date per gli esami di Stato. Quindi, non è detto che domani sia la data di inizio degli esami per tutti i ragazzi d’Europa.

In Germania, gli esami di Abitur (l’equivalente della maturità italiana) si svolgono solitamente tra maggio e giugno, ma le date esatte possono variare a seconda del Land (stato federato) e della scuola. Quindi, non c’è una data unica per tutta la Germania, ma piuttosto un periodo di tempo in cui gli esami si svolgono.

In Francia, il Baccalauréat (l’equivalente della maturità italiana) si svolge solitamente a giugno. Le date esatte possono variare leggermente a seconda dell’anno e del tipo di Baccalauréat (generale, tecnologico o professionale), ma in generale, gli esami si svolgono tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.

In Spagna, gli esami di Selectividad (l’equivalente della maturità italiana) si svolgono solitamente a giugno. Le date esatte possono variare leggermente a seconda dell’anno e della comunità autonoma, ma in generale, gli esami si svolgono tra la metà di giugno e la fine di giugno.

Nel Regno Unito, gli esami di A-level (l’equivalente della maturità italiana) si svolgono solitamente tra maggio e giugno. Le date esatte possono variare leggermente a seconda dell’anno e del soggetto, ma in generale, gli esami si svolgono tra la metà di maggio e la fine di giugno. Gli studenti inglesi di solito sostengono gli esami A-level dopo due anni di studio. Dunque domani ci penseranno i futuri maturandi italiani, poi man mano tutti gli altri colleghi europei.