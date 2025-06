Notte di paura tra Napoli e San Giorgio a Cremano. Intorno alla mezzanotte, nella zona compresa tra piazza Troisi e via Sant’Anna a San Giorgio, alcuni cittadini hanno segnalato colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri, che hanno rinvenuto due bossoli calibro 7,65 sul manto stradale. Fortunatamente non si registrano feriti. Le indagini sono in corso per chiarire dinamiche e responsabili dell’accaduto.

Qualche ora dopo, intorno alle 3:20 del mattino, un episodio simile è avvenuto a Napoli, nei Quartieri Spagnoli. I militari dell’Arma sono intervenuti in vico Lungo Gelso, sempre a seguito di segnalazioni di spari. Anche in questo caso, sono stati trovati e sequestrati tre bossoli dello stesso calibro (7,65).

Le autorità non ritengono che i due episodi siano collegati e proseguono le indagini in entrambe le località per accertare responsabilità e contesto degli spari.