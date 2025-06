Una passeggiata serale lungo corso Garibaldi, a Pollena Trocchia, si è trasformata in un’azione di grande coraggio e senso civico per una giovane donna di 27 anni. La ragazza ha notato due uomini che si muovevano in modo sospetto attorno a una Lancia Y parcheggiata, mentre un terzo complice attendeva su una Nissan Juke con motore acceso.

La chiamata decisiva ai carabinieri

Insospettita dalla scena, la 27enne ha subito contattato i carabinieri, rimanendo in costante contatto telefonico con l’operatore della caserma locale. Ha fornito descrizioni precise dei sospetti e aggiornamenti in tempo reale, mentre seguiva a distanza i due veicoli, uno dei quali appena rubato.

Arresto a Sant’Anastasia

Grazie alla sua prontezza e alla collaborazione tra la cittadina, il carabiniere e le gazzelle dell’Arma, i tre ladri sono individuati e arrestati a Sant’Anastasia, intorno alle ore 21.

Durante il controllo, all’interno della Nissan Juke sono trovati arnesi da scasso, mentre la Lancia Y presentava evidenti segni di effrazione. I tre fermati — di 24, 23 e 18 anni, tutti napoletani e già noti alle forze dell’ordine per reati simili — sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato.

Auto restituita al proprietario

La vettura rubata è restituita al legittimo proprietario, mentre la giovane cittadina è elogiata per il suo senso civico e la lucidità dimostrata durante l’intervento.