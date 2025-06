Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di martedì 3 giugno, intorno alle 20:30, lungo la Nola-Villa Literno, nei pressi dell’uscita di Carinaro, in provincia di Caserta. Otto automobili si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento, generando uno scontro a catena che ha paralizzato la circolazione stradale.

Traffico bloccato e rischio per gli altri automobilisti

A seguito dell’impatto, i veicoli coinvolti si sono sparsi lungo la carreggiata, ostacolando il traffico e mettendo in pericolo gli altri automobilisti in transito. La scena si è presentata da subito complessa e pericolosa, richiedendo un intervento d’urgenza.

Tre persone incastrate tra le lamiere

Nel violento impatto, tre persone tra i 25 e i 30 anni sono rimaste incastrate negli abitacoli delle proprie auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, che hanno lavorato con tempestività per liberarli dalle lamiere.

I tre feriti sono stati poi affidati ai sanitari del 118, che li hanno trasportati in ospedale in codice rosso. Le loro condizioni sono gravi, ma al momento non risultano in pericolo di vita.

Ripristino della viabilità e accertamenti in corso

Dopo aver soccorso i feriti, i vigili del fuoco hanno rimosso le vetture incidentate e i detriti presenti sulla strada, permettendo il graduale ripristino del traffico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per stabilire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Al momento, le cause dello scontro restano da chiarire.