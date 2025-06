A Napoli si sta vivendo un’ondata di calore eccezionale, con temperature che superano i 35 °C e picchi di caldo percepito oltre i 39 °C. La situazione ha spinto la FIMMG Napoli (Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale) a lanciare un allarme sanitario, soprattutto per anziani, malati cronici e soggetti fragili.

“Questo caldo rappresenta un pericolo concreto – avverte il dott. Luigi Sparano – mai come ora basta uscire per una semplice commissione per rischiare un malore”.

Le alte temperature, combinate con umidità elevata, aumentano il rischio di:

colpi di calore

disidratazione

scompensi cardiaci

crisi respiratorie

I medici di famiglia: “Troppe richieste, serve prevenzione”

I medici napoletani segnalano un’impennata di chiamate dai familiari dei pazienti fragili.

“Un piccolo gesto come bere acqua regolarmente può davvero fare la differenza – sottolinea il dott. Corrado Calamaro –. Serve massima attenzione da parte di tutti”.

Caldo estremo: le 8 regole d’oro per anziani e fragili

Ecco le raccomandazioni FIMMG Napoli da seguire per proteggere sé stessi e i propri cari:

1. Idratazione costante

Bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno

Evitare alcol, bevande zuccherate e gassate

2. Alimentazione leggera

Preferire frutta e verdura di stagione (anguria, melone, cetrioli, pomodori)

Consumare pasti frequenti e poco elaborati

3. Casa fresca e ventilata

Chiudere le finestre tra le 11 e le 17

Arieggiare la casa al mattino e alla sera

Usare ventilatori o condizionatori con una differenza max di 6-7 °C rispetto all’esterno

4. Evitare le ore più calde

Non uscire tra le 12:00 e le 16:00

Se necessario, coprirsi con cappelli, occhiali da sole e abiti chiari in cotone

5. Farmaci al sicuro

Conservare i medicinali lontano dal calore

Verificare con il medico eventuali modifiche alle terapie

6. Riconoscere i segnali d’allarme

Colpo di calore: mal di testa, nausea, vomito, confusione, pelle calda e secca

Disidratazione: sete intensa, urine scure, crampi, debolezza

In caso di sintomi, contattare subito il medico o il 118

7. Non restare soli

Mantenere contatti frequenti con familiari o vicini

Segnalare casi di isolamento o abbandono

8. Visite domiciliari

I medici di famiglia sono disponibili per visite a domicilio

È possibile richiedere un controllo per i pazienti più esposti ai rischi del caldo

Formazione e personale: aggiornamenti dal concorso in Medicina Generale

Sempre in ambito medico, FIMMG Napoli segnala un’importante novità: il bando per il Concorso 2025–2028 in Medicina Generale è stato integrato, consentendo la partecipazione anche ai medici già iscritti al corso di formazione. Una misura che punta a potenziare il personale medico in un periodo critico.