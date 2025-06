Musica dal vivo, oltre 230 partecipanti e biglietti a pagamento da 25 euro: così un evento abusivo è stato organizzato la scorsa notte in uno stabilimento balneare di via Dottor Tommaso Morgera, nonostante un divieto esplicito del Comune di Casamicciola Terme emesso lo scorso 30 maggio.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno sequestrato il lido e denunciato la legale rappresentante della società che gestisce la struttura.

Nessun permesso per lo spettacolo

Secondo quanto emerso dai controlli, la serata musicale si è svolta senza alcun titolo autorizzativo, né permessi per eventi di pubblico spettacolo. L’area su cui si è tenuto l’evento – una pedana in legno destinata esclusivamente all’attività balneare – era trasformata abusivamente in locale da intrattenimento.

236 partecipanti e ingresso a pagamento

All’interno dello stabilimento, i militari hanno contato 236 clienti, entrati a pagamento (25 euro a persona). Un evento organizzato con caratteristiche del tutto simili a un locale da ballo o a una discoteca, ma privo delle minime condizioni di sicurezza e in violazione delle norme comunali e della normativa di pubblica sicurezza.

La titolare denunciata: apertura abusiva di luoghi di spettacolo

La legale rappresentante della società èdenunciata per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, reato previsto dall’art. 681 del Codice Penale. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità aggiuntive e verificare se siano già organizzati altri eventi simili.