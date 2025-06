Tragedia nel primo pomeriggio di ieri in un’abitazione di viale Europa a Casagiove, dove un uomo di 55 anni, identificato con le iniziali M.D.A. e affetto da disabilità, è deceduto a causa di un presunto soffocamento provocato da un boccone di cibo. A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni familiari, preoccupati per la sua situazione.

Soccorsi tempestivi ma inutili

Sul posto sono intervenuti tempestivamente due pattuglie della Polizia e il personale sanitario del 118, giunto con un’ambulanza e un’automedica. I soccorritori hanno tentato in ogni modo di rianimare l’uomo, ma per lui non c’era più nulla da fare: il decesso sarebbe avvenuto prima dell’arrivo dei soccorsi.

Indagini in corso: aperto un fascicolo per morte sospetta

La salma è stata posta sotto sequestro ed è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il magistrato di turno della Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per morte sospetta, pur considerando come ipotesi più probabile quella dell’incidente domestico.

Gli agenti della Polizia hanno effettuato i rilievi all’interno dell’abitazione e stanno raccogliendo testimonianze dai vicini per ricostruire quanto accaduto. Dalle prime informazioni, M.D.A. viveva una vita piuttosto riservata e usciva raramente di casa.