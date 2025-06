Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18:30, si è verificato un episodio di forte tensione presso il pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini di Napoli. Un uomo, informato telefonicamente dal personale sanitario del decesso della madre, ha reagito con crescente agitazione, fino a sfondare la porta dell’area codice rosso, determinando momenti di panico all’interno della struttura.

La dinamica dell’accaduto

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si è presentato al pronto soccorso subito dopo aver ricevuto la notizia della morte della madre, avvenuta poco prima in triage. Visibilmente scosso, ha tentato con insistenza di accedere all’area riservata, dove in quel momento si trovava un altro paziente in cura. Nel tentativo di entrare, ha danneggiato la porta, determinando un’interruzione temporanea delle attività nella zona critica dell’ospedale.

Intervento tempestivo della Polizia

Fondamentale è stato il pronto intervento delle forze dell’ordine, già presenti in ospedale per un’altra attività, che hanno impedito all’uomo di proseguire oltre e hanno garantito l’incolumità del personale sanitario e degli altri pazienti presenti. Gli agenti del Commissariato Montecalvario hanno successivamente provveduto all’identificazione dell’individuo, il quale si trovava in evidente stato di sconvolgimento emotivo.

Tensione e dolore in ospedale

L’episodio ha riportato l’attenzione sulle difficili condizioni in cui spesso operano gli operatori sanitari, costretti a gestire non solo l’emergenza clinica, ma anche situazioni di disagio umano estremo. In casi simili, è essenziale che le strutture ospedaliere possano contare sul supporto tempestivo delle forze dell’ordine, come avvenuto in questa circostanza.