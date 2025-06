Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alla mezzanotte, lungo la Strada Statale 18 in località Castrocucco, a Maratea, in provincia di Potenza. A perdere la vita è stato Marco Grimaldi, 47 anni, originario di Polla, nel Salernitano.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era in sella alla sua motocicletta quando ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto. In seguito all’impatto, la moto ha preso fuoco, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi tempestivamente sul posto.

I sanitari del 118, giunti immediatamente, hanno tentato di rianimarlo con tutte le manovre disponibili. Tuttavia, per il motociclista non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo o pochi istanti dopo la caduta.

La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Lagonegro, dove saranno eseguiti gli accertamenti medico-legali previsti dalla legge.

Le autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire le esatte cause dell’incidente. Non si esclude che a provocare la caduta possa essere stata una perdita di controllo improvvisa o un ostacolo sulla carreggiata.