Durante un’operazione di controllo condotta nel Comune di Brusciano (Napoli), i carabinieri del nucleo forestale di Marigliano hanno scoperto numerose irregolarità su un terreno agricolo. L’intervento si inserisce in una più ampia attività di prevenzione e contrasto agli illeciti ambientali nella zona.

Scoperti rifiuti abbandonati su suolo agricolo

In un’area del fondo, i militari hanno rinvenuto cassette in plastica e in legno, contenitori in polistirolo e un carrello da automobile arrugginito, tutti abbandonati in modo incontrollato. Tuttavia, la scoperta più significativa è avvenuta poco distante.

Una carcassa di cavallo sotto un cumulo di terra

Infatti, sotto un cumulo di terra alto circa un metro, i carabinieri hanno trovato la carcassa di un cavallo. Il proprietario del fondo, un uomo di 73 anni, incensurato, ha spiegato di aver seppellito l’animale nel suo terreno in seguito alla morte, avvenuta il 2 giugno scorso.

Violazione della normativa ambientale

Sebbene la morte del cavallo non abbia generato pericoli immediati per la salute pubblica, la legge non consente la sepoltura autonoma degli animali da reddito o da affezione. In base alla normativa vigente, le carcasse animali sono classificate come rifiuti speciali e devono essere smaltite tramite ditte autorizzate, che ne garantiscano il corretto trattamento.

Di conseguenza, il terreno è in parte posto sotto sequestro.

Denuncia per gestione illecita di rifiuti

Il 73enne è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di gestione illecita di rifiuti e combustione illecita, in riferimento alla presenza dei materiali trovati sul terreno.