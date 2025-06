Una tragedia immane si è consumata nel pomeriggio di venerdì 27 giugno 2025 sull’autostrada A1, all’altezza della diramazione Roma Sud, nei pressi del chilometro 570. Un violento impatto tra un tir e un’automobile ha causato la morte sul colpo di Emanuele Cosmai, 57 anni, e di sua moglie Patrizia Firrao, 58 anni, entrambi residenti a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani.

La coppia viaggiava in auto insieme a una delle figlie, neolaureata a Roma, e a una collega dell’altra figlia, marescialla dei carabinieri. Le quattro donne sono rimaste gravemente ferite nello schianto. Coinvolto anche il camionista, trasportato in ospedale in condizioni critiche.

Chi erano le vittime: tornavano a casa dopo la laurea della figlia

Emanuele Cosmai lavorava come guardia campestre presso il Consorzio Autonomo di Bisceglie. Insieme a sua moglie Patrizia Firrao, avevano due figlie. Una si era appena laureata a Roma, l’altra presta servizio nell’Arma dei Carabinieri.

Dopo la cerimonia, la famiglia aveva appena imboccato l’autostrada per rientrare a Bisceglie, quando la loro auto si è scontrata violentemente con un mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato devastante.

Feriti trasportati in ospedale con l’elisoccorso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi del 118 e diversi elicotteri per il trasporto urgente dei feriti negli ospedali della Capitale. Le due giovani donne a bordo – la figlia neolaureata e una collega carabiniera – sono attualmente ricoverate in condizioni molto gravi. Anche il camionista è stato trasferito in ospedale con lesioni importanti.

Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente, attraverso rilievi e testimonianze.

Il cordoglio: “Una comunità dilaniata dal dolore”

La notizia ha scosso profondamente la città di Bisceglie e l’intera comunità pugliese. Sui social, amici e conoscenti hanno condiviso messaggi di dolore e incredulità. Una delle frasi più commoventi è quella postata da un’amica della coppia:

“Continuate a volare abbracciati. Il destino… Patrizia, dimmi tu che sei già lassù, spiegami cos’è il destino.”

Anche le istituzioni hanno espresso vicinanza alla famiglia. Parole di cordoglio sono giunte dalla segretaria regionale di Unarma, dalla federazione sindacale dei Carabinieri CoSP, e dal segretario nazionale Domenico Mastrulli.

Il sindaco: “Strazio e sgomento per una nuova, terribile tragedia”

Profondamente colpito anche il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, che ha diffuso una nota ufficiale:

“Un’altra giornata nerissima per la nostra comunità. Dopo la tragedia che ci ha portato via Rosa e Margherita, insieme al piccolo che portava in grembo, oggi un altro dramma ci colpisce. Due nostri concittadini, marito e moglie, strappati brutalmente alla vita. Questo ci lascia sgomenti.”

“Ai familiari il nostro abbraccio più caloroso. Alle giovani ferite, l’augurio sincero di una pronta guarigione.”