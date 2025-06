Ancora morti bianche sul lavoro, stavolta è toccato ad un operaio di una ditta operativa nel settore del trasporto. E’ primo pomeriggio dell’ultima giornata di primavera, con un solleone agostano, siamo a Poggiomarino e secondo quanto riportato dai carabinieri della locale stazione, prontamente intervenuti a via Arcivescovo D’Ambrosio pare che un 55enne operaio di una ditta campana cadeva da un’altezza di circa tre metri mentre effettuava lo scarico delle merci. L’uomo è deceduto sul colpo.

Le indagini sono in corso. L’indignazione pure. Sul posto anche i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro per cercare di indagare sulla dinamica.

L’uomo poteva salvarsi? Indossava casco e guanti da protezione? Poteva stare lì? Le risposte aiuteranno a capirne di più. La comunità è sconvolta.